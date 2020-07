Schuppen-Déieren a Tigere ginn nach ëmmer am grousse Stil illegal gehandelt, heescht et am 2. UN-World-Wildlife-Rapport deen dës Woch presentéiert gouf.

Just a ganz wéinege Beräicher huet d'Situatioun sech verbessert. Dat meescht illegal geschmuggelt Déier op der Welt bléift d'Schuppen-Déier. An de leschten zwee Joer goufe weltwäit iwwer 130 Tonne Schuppe geschmuggelt. Obwuel d'Déier duerch d'Ofkommes vu Washington geschützt ass. Graff geschat goufen an de leschten 10 Joer méi ewéi eng Millioun där Déieren illegal gefaangen a mat hinne Sue verdéngt. D'Déiere gi fir zwou Saache gebraucht, hir Schuppen an hiert Fleesch. Angela ME, d'Direktesch fir d'Recherche UNODC: „Mir gesinn, datt den illegalen Handel vum Déier sech net méi op d'Fleesch, ma op d'Schuppe konzentréiert. Et gëtt en anere Marché gefiddert – méi spezifesch de medezineschen an Asien. Och d'Source vum Schuppen-Déier huet sech geännert. Afrika ass elo den Haapt-Exportateur.“ Zanter 2014 hätt sech déi Demande an Asien verzéngfacht, esou den UN Büro fir Drogen a Verbriechungskämpf dës Woch zu Wien. Insgesamt 6000 verschidde Spezien tauchen am Rapport op. Als tatverdächtegt gëllen eng Ronn 150 Staaten ronderëm d'Welt. Mat Bléck op d'Corona-Pandemie warnen d'Experten awer nach eng kéier, datt ausbeute vun der Natur, net nëmmen d'Klima an d'Aartevillfalt zerstéiert, ma och déi mënschlech Gesondheet. Knapp 3/4 vun allen neien Infektiounskrankheeten an de leschte Joerzéngte wiere vum Déier op de Mënsch iwwergesprongen. Bei ale schlechten Noriichten, ginn et awer och e puer positiver. An e puer Beräicher huet sech d'Situatioun liicht verbessert. Sou ginn d'Elefanten an d'Nashörner manner braconéiert. D'Angela ME: „China huet viru kuerzem de Verkaf vun Elfebee verbueden. E ganz wichtege Schrëtt deen Drock op Demande mécht. Och wann déi lescht Joren de Verkaf vum Elfebeen ëmmer manner ginn ass.“ Och d'USA hunn an de leschte Joren de Verkaf vun Elfebeen offiziell verbueden.