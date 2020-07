E franséischen Epidemiolog geet net dovun aus, datt et gelénge wäert bis 2021 en effektiven Impfstoff géint de Coronavirus ze entwéckelen.

En Impfstoff ze entwéckelen, géif an der Reegel eng Partie Joren daueren, sot den Arnaud Fontanet e Sonndeg op BFMTV. Den Epidemiolog ass e Beroder vun der franséischer Regierung an der aktueller sanitärer Kris an huet d'Leit dozou opgeruff, d'Mesuren eescht ze huelen.

D'Kris wier nach laang net eriwwer huet de Fontanet betount. Et misst ee mam Virus liewen a sech dofir och besser un d'Aschränkungen opgrond vun der Pandemie hale wéi bis ewell.