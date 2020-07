Mat der Hiriichtung vum Daniel Lewis Lee wëll d'Trump-Regierung fir eng éischte Kéier zanter 17 Joer nees d'Doudesstrof op Bundesniveau vollstrecken.

Weider Exekutioune si geplangt, obschonns et dowéinst zu massive Protester komm ass.

D'Famill vun den Affer hunn een Appell gemaach d'Hiriichtung, well si zum Deel géint d'Doudesstrof sinn, mä argumentéieren, dass si am Kontext vun der Corona-Kris net kéinten dobäi sinn, obwuel et hiert Recht wier. D'Mamm vun engem vun den Affer ass der Meenung, d'Hiriichtung géing hir net weiderhëllefen an déi sollt net an hirem Numm geschéien. Si wier deemno géint d'Doudesurteel vum Daniel Lewis.

E Geriicht an Indiana hat am Sënn vun den Hannerbliwwen decidéiert, sou datt d'Hiriichtung awer net e Méindeg wier. Ma an der Nuecht op Méindeg huet e Geriicht, op Nofro vum US-Justizministère, där Decisioun erëm widdersprach.

De 47 Daniel Lewis Lee gëllt als wäissen Nationalist an hat am Januar 1996 eng Koppel an hiert 8 Joer aalt Meedche gefoltert an ëmbruecht, ier e mat engem Kompliz d'Läichen an engem Séi entsuergt hat.

D'Decisioun vun den USA, fir d'Exekutiounen op Bundesniveau nees duerchzeféieren, hat fir international Kritik gesuergt. Enger Ëmfro vum Gallup Instituts no halen och just nach 54% vun den Amerikaner d'Doudesstrof fir moralesch vertrietbar.