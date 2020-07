"Mallorca dierft elo net dat neit Ischgl ginn.", dt sot den däitsche Gesondheetsminister Jens Spahn e Méindeg de Moien op enger Pressekonferenz.

Thema vun der Pressekonferenz am Robert Koch Institut war d'Situatioun vum Covid-19 am Hibléck op d'Vakanzesaison. Reese wier en zousätzleche Risiko fir d'Verbreedung vum Virus, dat géing awer net bedeiten, dass eng zweet Well am Hierscht an Europa sécher wier, wann elo vill gereest gëtt. Et sollt ee sech awer weiderhin onbedéngt un d'Sécherheetsmesuren halen, och an der Vakanz. Esou Biller wéi viru kuerzem vum Ballermann op der spuenescher Insel Mallorca ze gesi waren, dierften net méi virkommen. Dass Reesen elo nees méiglech ass, géing net bedeiten, dass de Virus fort wier, betount de Jens Spahn.

Den däitsche Gesondheetsminister plädéiert dann och nach emol fir den europäeschen Zesummenhalt, virun allem wa sech d'Bierger an d'Biergerinnen elo duerch d'Reese méi vermëschen. Wichteg wier och, dass Europa sech selwer mat Medikamenter a Schutzmaterial versuerge kéint an net vu Länner wéi China ofhängeg ass.

Eng Rei Länner, an deenen d'Infektiounen den Ament nees an d'Luucht ginn, wiere Länner, déi d'Moossname méi labber gemaach hu wéi d'USA, Indien, Pakistan oder Israel. Zum Deel hätten dës Länner esouguer d'Sécherheetsmesuren nees regional misse verschäerfen. Dat weist, dass de Virus et ausnotzt, wann een d'Sécherheetsvirkéierungen op déi liicht Schëller hëlt.

Op d'Nofro vu Journalisten, wisou am Fliger kee Sécherheetsofstand muss agehale ginn, huet den Dr. Wieler vum RKI erëm eng Kéier op d'Loftzirkulatioun am Fliger selwer higewisen. E gréissere Risiko géing hien um Wee fir an de Fliger gesinn, also um Flughafen. Beim Check-In a beim Boarding misst een onbedéngt op de Sécherheetsofstand oppassen.

De Schlëssel bleift also bei den aktuelle Sécherheetsmesuren, dat huet och de Jens Spahn betount. Och eng breet Teststrategie géing hëllefen, de Virus ënner Kontroll ze halen, nieft der Verfollgung, also dem Tracing, vun de Kontakter. An Däitschland wier d'Corona-Warn-App schonn iwwer 15 Millioune Mol erofgeluede ginn, esou den däitsche Gesondheetsminister nach. Virun allem beim Reese wier et gutt, wann een och Kontakter noverfollge kann, déi ee bei engem analogen Tracing net kann uginn, well een dës Persounen eben net kennt. De Fait, dass et awer keng europäesch App gëtt, wier nach ëmmer problematesch, well een am Ausland eben op Persounen trëfft, déi keng App hunn.

Well déi däitsch Applikatioun Open Source ass, wier et awer och denkbar, dass aner Länner eng änlech App unhuelen an d'Applikatioune vu verschiddene Länner sech da vernetze kënnen. Op d'Nofro, wisou et keng europäesch App gëtt, äntwert de Jens Spahn, dass dat un de verschiddene Konzepter géing leien. Déi däitsch App ass dezentral, déi franséisch zum Beispill awer zentral. Dowéinst wieren dës Applikatiounen net zesumme kompatibel.

De Gesondheetsminister Jens Spahn an den RKI-President Lothar Wieler erënneren awer nach emol drun, dass eng Applikatioun nëmmen hëlleft, Kontakter ze retracéieren. Dës Technik ersetzt awer op kee Fall déi gängeg Hygiènesmesurë wéi Hänn wäschen, Ofstand halen an eng Mask unzehunn. D'Vakanzesaison wier elo net den Ament, fir dës Mesuren ofzeleeën.

Däitschland wëll dëst Joer esou vill Influenza-Impfungen wéi nach ni zur Verfügung stellen. Mat 25 Milliounen Dosen Impfstoff géint d'Gripp erhofft sech Däitschland, dass sech méi Leit impfe loosse wéi an de leschte Joren.