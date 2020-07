Eng Abberzuel räich Leit wëllen zesummen déi wirtschaftlech a sozial Konsequenze vun der Kris andämmen.

Am Virfeld vum EU-Sommet an dem Treffe vun de G20-Finanzministeren Enn der Woch hunn 83 Millionären aus 7 ënnerschiddleche Länner e Bréif ënnerschriwwen, fir zesumme géint déi negativ Folge vun der Corona-Kris virzegoen. Wéi et am Schreiwes "Millionaires for Humanity" heescht, géinge karikativ Initiativen net duergoen, fir den Opbau no der Kris ze finanzéieren. Dowéinst setzt sech eng Gruppéierung aus Millionären dofir an, dass d'Steiere fir räich Leit erhéicht solle ginn.

Zil ass et, d'Gesondheetssystemer, d'Schoulen an déi sozial Sécherheet weiderhi garantéieren ze kënnen. Dat wier duerch eng permanent steierlech Belaaschtung vu superräiche Leit méiglech, vu Persoune wéi hinnen:

"We can ensure we adequately fund our health systems, schools, and security through a permanent tax increase on the wealthiest people on the planet, people like us."

Verbreet gouf de Bréif vun Oxfam an aneren Hëllefsorganisatiounen. Ënnerschriwwen hunn ënnert anerem prominent Leit wéi de Sir Stephen Tindall, Grënner vum Warehouse Group, de britteschen Dréibuchauteur a Regisseur Richard Curtis oder och de Co-Grënner vun der Glacë-Mark Ben & Jerry's, den Jerry Greenfield.