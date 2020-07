Bei der Zeremonie gëtt dëst Joer besonnesch d'Personal aus dem Gesondheetssecteur geéiert.

Ënnert den Éieregäscht dëst Joer ass och d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert, dat well Lëtzebuerg Covid-19-Patienten aus iwwerfëllte franséische Spideeler opgeholl huet.



De 14 juillet dëst Joer ass awer wéinst dem Coronavirus an enger méi klenger Form. Den Defilé op de Champs-Élysées ass net. Just eng Zeremonie op der Place de la Concorde.