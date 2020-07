Schätzunge vun UN-Organisatiounen no leide ronn 690 Millioune Mënsche weltwäit Honger. Dat sinn 8,9% vun der Weltbevëlkerung.

D'Zuel vun ënnerernierte Leit hëlt ëmmer méi zou. Dëst geet aus dem Joresrapport vu verschiddenen UN-Organisatiounen ervir, deen e Méindeg presentéiert gouf. Mat Bléck op d'Joer virdru wier dat eng Hausse vun 10 Millioune Mënschen.

2019 waren esouguer ëm 2 Milliarde Mënsche vun Ernierungsonsécherheet betraff. Zanter 6 Joer sinn d'Zuele konstant liicht an d'Luucht gaangen.

Zil vun der UN ass et, dass an 10 Joer kee méi chronesch ënnererniert ass. Experte blécken éischter pessimistesch op dës Zilsetzung: "Wann déi jéngsten Trends weiderginn, wäert d'Zuel vu Mënschen, déi Honger leiden, bis 2030 op iwwer 840 Millioune klammen."

Experten no kéint een esouguer dovun ausgoen, dass 2030 ëm ee Véierel vun der ganzer afrikanescher Bevëlkerung wäert Honger leiden.

Weider ass am Rapport ze liesen, dass Kanner am schlëmmste betraff sinn. Zejoert si ronn 21 Prozent vu Kanner, déi méi jonk wéi 5 Joer al sinn, wéinst Ënnerernierung ënnerentwéckelt, 6,9 Prozent esouguer extrem geschwächt. Par conter hëlt d'Fettleibegkeet bei Erwuessenen an der ganzer Welt zou.

Donieft goung am UN-Joresrapport och iwwert de Präis vu gesonder Ernierung rieds. Virun allem aarm Leit kéinte sech näischt Gesondes ze Iesse kafen. Schätzungen no kascht dës nämlech 5 Mol esou vill wéi Ernierung, bei där den Energiebedarf just duerch Grondliewensmëttel gedeckt gëtt. An Zuele sinn dat ganzer 3 Milliarde Mënsche weltwäit, déi sech keng ausbalancéiert Ernierung aus Uebst, Geméis a proteinräich Liewensmëttel leeschte kënnen.