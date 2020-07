Zu Istanbul soll d'Hagia Sophia, nodeems se zu enger Moschee ëmgewandelt gouf, awer och fir Touristen op sinn.

Dat awer strengst ausserhalb vun den Auerzäiten, wou gebiet gëtt. Aus reliéiser Siicht géing näischt dogéint spriechen, hunn d'tierkesch Reliounsvertrieder en Dënschden matgedeelt. Chrëschtlech Symboler kéinte bleiwen, si missten awer bedeckt gi wärend dem Gebiet.

Den tierkesche President Recep Tayvip Erdogan hat e Freiden matgedeelt, dass d'Hagia Sophia erëm als Moschee géing benotzt ginn. De 24. Juli soll dann och dat éischt muslimescht Gebiet sinn. Den ieweschte Verwaltungsgeriicht vun der Tierkei hat do virdrun de Museumsstatus vum Gebai, deen zanter 1935 en place war, opgehuewen.

D'Kathedral zitt all Joer Millioune vun Touristen un aus aller Welt. Se gouf am 6. Joerhonnert gebaut a war iwwert Joerhonnerten d'Haaptkierch vum byzantinesche Räich an eng vun de wichtegste Kierche vum Chrëschtentum.

No der Eruewerung vu Konstantinopel vun den Osmanen am Joer 1453 gouf d'Kierch zu enger Moschee ëmgewandelt. No der Grënnung vun der tierkescher Republik am Joer 1934 gouf d'Gebai duerch een Dekret offiziell zum Musée.