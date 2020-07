Wéinst der Hausse vun den Neiinfektiounen huet London annoncéiert, dass eng Maskeflicht an de Geschäfter géing kommen.

Op ville Plazen op der Welt gëllt op en Neits op vill Schutzmoossnamen zeréckgegraff. A Kalifornien goufen d'Inneberäicher vun den Restauranten zougemaach an an Indien gëllt een neie Lockdown fir 150 Millioune Mënschen.

No laangem Zécken huet de brittesche Premier Boris Johnson e Méinden matgedeelt, dass vum 24. Juli un eng Maskeflicht an den englesche Geschäfter géing agefouert ginn. Hien argumentéiert, dass et ëmmer méi Hiweiser géinge ginn, déi beweisen, dass d'Droe vun enger Otemschutzmask virum Iwwerdroe vum COVID-19 schütze géing. Wie sech net drun hält, muss bis zu 100 Pond (109 Euro) Amende bezuelen.

Zanter dem 15. Juni gëllt an England d'Maskeflicht an den ëffentlechen Verkéiersmëttelen.