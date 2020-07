Weider sollen d'Leit sech och selwer a Quarantän setzen. Dat Ganzt ass bis ewell awer nach keng Obligatioun.

D'Belsch recommandéiert hire Bierger, déi aus enger oranger Zone kommen, sech op de Coronavirus testen ze loossen an sech selwer ënner Quarantaine ze setzen.

Dat ass um Internetsite vum belschen Ausseministère ze liesen. Nach um Dënschden de Moien hat et geheescht, eng Quarantaine wier net néideg. Am Laf vum Dag huet déi Meenung awer changéiert. Den Test an d'Quarantaine sinn den Ament allerdéngs just recommandéiert, eng Obligatioun ass et net.

D'Belsch hat de Weekend jo de Grand-Duché als orange Zone klasséiert.