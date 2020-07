De franséische President huet um Dënschde Mëtten, wéi hie mat senger Fra spadséiere war, eng liicht Ausernanersetzung gehat.

Um franséischen Nationalfeierdag ass den Emmanuel Macron am Nomëtte mat senger Fra Brigitte Macron am Jardin des Tuileries spadséiere gaangen. Woumat hien awer net gerechent hat, war, dass grad deen Ament e puer Gilets jaunes am Park waren.

Ufanks ass hien net op d'Demonstranten agaangen, mee ass dunn awer stoebliwwen, fir mat hinnen ze schwätzen. D'Diskussioun huet ongeféier 6 Minutte gedauert an e puer Sujete goufe beschwat.

Dat Ganzt gouf vun engem vun de Gilets jaunes gefilmt, deen esouguer deen Ament live op Facebook war. De President gëtt am Ufank ausgebuut a kënnt der Grupp méi no, just fir hinnen ee gudde "14 juillet" ze wënschen. Kuerz Zäit drop bleift hien awer ganz stoen, fir mat der Grupp ze schwätzen. D'Demonstrante fuerderen de President dunn d'"Brav"-Police-Eenheet ofzeschafen, déi an hiren Aen ze aggressiv mat Demonstrante wier. Doropshin äntwert de Macron, et wier net hien, dee sech drëms këmmere géing an dass d'Leit sollte "cool" a respektvoll bleiwen um Feierdag.

De Macron huet du probéiert, op e puer Froen esou gutt ze äntwere wéi méiglech, ier hie sech weider op de Wee gemaach huet.

Symbolesch Ausernanersetzung um franséischen Nationalfeierdag. E puer Stonne virdrun hat de Macron an engem Interview zouginn, dass een Deel vun de Leit effektiv eng méi wéi negativ Meenung vun him hätten.