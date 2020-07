E Mëttwoch goufen an der renomméierter Fachzäitschrëft "The Lancet" nei Zuelen iwwert déi zukünfteg Weltpopulatioun verëffentlecht.

De Prognose vun de Vereenten Natiounen no géingen an 80 Joer iwwer 10 Milliarde Mënschen op der Welt liewen. An enger neier Etüd vun engem internationale Fuerschungsteam geet ee Enn vum Joerhonnert vu viraussiichtlech 8,8 Milliarde Leit aus, wat ronn 2 Milliarde manner Persoune wieren.

Manner Awunner a China an Europa, dofir méi an Afrika

Weider heescht et an der Publikatioun, dass den Taux vu Gebuerten an 183 vun 195 Länner wäert erofgoen. Iwwer 20 Länner, dorënner Japan, Spuenien, Italien a Polen wäerte bis 2100 d'Hallschecht vun hirer Bevëlkerung verléieren, sou d'Wëssenschaftler. A China, dat Land, wat am meeschten Awunner zielt, wäert d'Zuel vun aktuell 1,4 Milliarden op ronn 730 Millioune Residenten zeréckgoe bis Enn vum Joerhonnert.

Hire Prognosen no géingen dogéint an den afrikanesche Länner, déi südlech vun der Sahara leien, d'Zuelen explodéieren. An Nigeria kéinten deemno an 80 Joer 800 Millioune Mënsche liewen. D'Auteure vun der Etüd warnen, dass d'Sozial- a Gesondheetssystemer misste reforméiert ginn.

De Grond, wisou d'Zuele vun de Vereenten Natiounen an deene vun der Etüd ausernee ginn, sinn d'Prognose vun de Gebuerten. D'Uno geet vun 1,8 Kanner pro Fra aus, si allerdéngs just vun 1,5 Kanner op de Kapp. "Wa Frae méi Zougang zu Bildung a Gebuertskontrolle kréien, entscheede si sech am Duerchschnëtt fir manner wéi 1,5 Kanner", erkläert de Leeder vun der Etüd, de Christopher Murray vum Institut fir Gesondheetsmiessung an -auswäertung (IHME) vun der Washington Universitéit zu Seattle, déi vun der Bill & Melinda Gates Stëftung ënnerstëtzt gëtt.