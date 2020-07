Beim net gelongene Putschversuch viru 4 Joer waren iwwer 250 Mënschen ëm d'Liewe komm.

Den tierkesche Staatschef Recep Tayyip Erdogan huet um véierte Joresdag vum net gelongene Putschversuch beim "Monument vun de Märtyrer" virum Presidentepalais zu Ankara e Kranz néiergeluecht. Am Parlament war um Mëttwoch eng Gedenkzeremonie geplangt.

De 15. Juli 2016 hunn Deeler vum Militär versicht dem tierkesche Staatschef seng Regierung ze stierzen. Mat Panzer, Kampffligeren an Helikopter hu se versicht d'Parlament an aner Regierungsgebaier z'attackéieren. Dobäi sinn op d'mannst 250 Mënschen ëm d'Liewe komm.

D'tierkesch Regierung mécht de Geeschtleche Fethullah Gülen, deen an den USA am Exil lieft, fir de Putschversuch responsabel. Dee weist all Schold vu sech.

Nom Putschversuch hat d'Regierung den Noutstand an der Tierkei ausgeruff an ass géint dem Gülen säin Netzwierk virgaangen, dat an der Tierkei als Terrorgrupp gesi gëtt. Als Konsequenz goufen zéngdausende Mënsche festgeholl an iwwer 130.000 aus dem ëffentlechen Déngscht entlooss.

Kritiker werfen der Regierung fir d'Antiterrorgesetzer auszenotzen, fir pauschal géint Regierungsgéigner virzegoen.