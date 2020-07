Den demokrateschen Erausfuerderer vum Donald Trump huet säin ambitionéierte Klimaplang virgestallt.

Säi Mammutprogramm géif zwou Billiounen Dollar kaschten. Déi amerikanesch Energieversuergung soll bannent 4 Joer klimafrëndlech ginn. An d'USA sollen nees d'Klimaofkommes vu Paräis unhuelen, ënnert dem Trump ass dat gekënnegt ginn.

D'Presidentschaftswalen an den USA sinn den 3. November, mä ob de Klimaschutz iwwerhaapt e grousse Sujet am Walkampf gëtt, ass éischter onwarscheinlech. Rieds wäert éischter vun der Corona-Pandemie, der wirtschaftlecher Situatioun an dem Chômage goen.

Den Donald Trump huet donieft säi Walkampfmanager ausgewiesselt. Neit Personal soll bei der Victoire hëllefen.

An den Ëmfroen ass den Donald Trump aktuell hannert dem Joe Biden.