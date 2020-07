D'Autoritéiten hunn allerdéngs kee Grond fir de Refus genannt. Hannergrond schéngt dat neit Gesetz zum Schutz vun der nationaler Sécherheet ze sinn.

En australesche Journalist, deen als Korrespondent fir d'New York Times schreift, krut vun den Autoritéite keng Aarbechtserlabnis. Eng Decisioun, déi fir hefteg Kritik gesuergt huet.

D'Journalistenassociatioun an den USA, de Committee to Protect Journalists, schwätzt kloer vun engem Verstouss vun der Pressefräiheet zu Hongkong. De Fall vum australesche Journalist ass deemno eng Konsequenz vum ëmstriddene Gesetz an der chinesescher Sonderverwaltungsregioun. D'Gesetz soll géint Separatismus, Terrorismus an "geheim Accorden" mat auslännesche Kräfte soll virgoen, déi als chinafeindlech gesi ginn.

D'Gesetz gesäit liewenslaang Prisongsstrofe vir, och fir Auslänner. Et gëtt sech erwaart, datt eng vun de Konsequenze vun de neie Virschrëften eng méi staark Kontroll vun auslännesche Medie wäert sinn. D'New York Times huet doropshin decidéiert, en Deel vun hirer Noriichtenekipp, déi zu Hongkong sëtzt, op Seoul ze verleeën.