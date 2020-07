Nodeems déi brasilianesch Regierung ëmmer nees wéinst der Ofholzung an de Bëschbränn kritiséiert gouf, soll sech elo eppes doen.

De Vizepresident a Leeder vum Nationalrot vum Amazonasgebitt, den Hamilton Mourão, huet e Mëttwoch erkläert, dass "Null-Ofholzung a wirtschaftlech Entwécklung sech net ausschléissen". Hien huet de "festen Engagement" vun der Regierung ënnerstrach, fir d'Erhalung an Entwécklung vum Reebësch.

A Brasilien leie ronn 60 Prozent vum tropesche Reebësch weltwäit. D'Zerstéierung vun dëse Bëscher huet an der Lescht ëmmer méi zougeholl. Bannent der éischter Hallschecht vun dësem Joer goufe 25 Prozent méi zerstéiert wéi nach 2019. Rieds geet vun enger Fläch vu 3.069 Quadratkilometer.

Ëmweltschützer maachen de brasilianesche President fir d'Zerstéierung vum Amazonas verantwortlech. Si werfen him ënnert anerem vir, illegal Ofholzungen ze fërderen, andeems hien d'Legaliséierung vun der Landwirtschaft an dem Biergbau an där Regioun ënnerstëtzt.

De Bolsonaro bezweifelt, dass de Mënsch verantwortlech fir de Klimawandel ass. De Staatschef huet déi finanziell a personell Ressourcë fir den Ëmweltschutz drastesch gekierzt.