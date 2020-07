12 Entreprisë mussen eng gepeffert Geldstrof bezuelen, well si ee Kartell forméiert hunn a sech iwwert de Präis vun Ham a Charcuterie eens gi sinn.

Tëscht 2010 an 2013 hu sech dës franséisch Entreprisen heemlech zesummegedoen, fir Stécker Ham vu Schluechthaiser méi bëlleg anzekafen. Duerno hu si zesummen d'Präisser vum Fleesch fixéiert an an d'Luucht gedriwwen, wéi si hir Ham a Charcuterie bei grousse Supermarchéë verkaaft hunn.

Dëst hunn d'Autoritéite vun der Konkurrenzkontroll en Donneschdeg kommunizéiert. Domadder hätte si de Maart ënner Kontroll gehat an et wier keng fräi Konkurrenz méi um Charcuterie-Marché méi ginn.

Wann een d'Strofgeld vun de verschiddene Firmen zesummerechent, da kënnt een op eng Zomm vun 93 Milliounen Euro. Ënnert den Händler am Kartell si grouss Nimm wéi de Grupp Les Mousquetaires, Besëtzer vun Intermarché an Netto, an de Grupp Fleury Michon.

Déi gréisst Geldstrof krut ee vun de gréissten Ham-Produzenten a Frankräich, Cooperl Arc Atlantic, an zwar eng Zomm vu 35,5 Milliounen Euro. De Besëtzer vun Intermarché muss iwwerdeems 31,7 Milliounen Euro bezuelen.