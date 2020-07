En Donneschdeg huet Taiwan eng Rëtsch gréisser militäresch Übunge gemaach. Dobäi sinn 2 Piloten ëm d'Liewe komm, wéi een Helikopter ofgestierzt ass.

Ënnert de militäreschen Übungen, war och eng Simulatioun vun enger chinesescher Invasioun dobäi. Um Donneschde waren déi gréisser Übunge geplangt vun de 5-Deeg-laangen Tester vun der taiwanescher Arméi.

China gesäit Taiwan offiziell als Deel vun hirem Territoire un an hunn dacks gefuerdert, enges Dages Taiwan erëm z'erueweren, mat Kraaft wann et misst sinn.

Déi gréisst Simulatioun huet eng Attack op der Küst bei der Stad Taichung nogespillt. Et goufe Kampffliger, Krichsschëffer a Buedemtruppen agesat. Am Ganze waren 8.000 Militären am Asaz.

Een Helikopter a seng 2 Pilote sinn dunn ofgestierzt, wéi si erëm zeréck bei d'Hsinchu-Basis zeréckfléie wollten. Déi 2 Zaldoten hunn net iwwerlieft, se sinn am Spidol un hiren uerge Blessure gestuerwen. Dëst ass schonn dat 3. déidlecht Accident vun engem OH-58D-Helikopter an nëmmen 2 Deeg.

Taiwan lieft säit 1949, d'Joer wou China an Taiwan sech gespléckt hunn no engem Biergerkrich, mat der Angscht, all Moment kënne vu China ugegraff ze ginn.