An der Himalaya-Regioun Kaschmir sollen an Zukunft Sexualverbrieche géint Mannerjäreger däitlech méi schlëmm bestrooft ginn.

Am Pakistan ass no enger Gesetzesännerung an der deels autonomer Himalaya-Regioun Kaschmir kontrovers Diskussiounen ëm d'Bestrofe vu Sexualverbrieche lassgetrëppelt ginn.

Bei enger Vergewaltegung vun engem Mannerjäregen, leeft den Täter Gefor enger Kastratioun ënnerzunn ze ginn. Och d'Doudesstrof, liewenslaange Prisong an extrem héich Geldstrofen si virgesinn.

Mënscherechtsaktivisten a Juristen am Pakistan kritiséieren d'Gesetz an titeléieren et als "onmënschlech".

Der Politik allerdéngs no, wier d'Gesetz zwar haart, ma engem Pedophillen dierft keng Sympathie oder eng 2. Chance entgéint bruecht ginn, esou e Minister aus der Regioun.