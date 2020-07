D'Prisongsstrof, vun 2 Joer a 9 Méint, gouf en Donneschdeg zu Istanbul an Ofwiesenheet vum däitsch-tierkesche Journalist gesprach.

E Geriicht zu Istanbul huet de Journalist vun der "Welt" wéinst Propaganda fir déi verbuede kurdesch Aarbechterpartei PKK zu iwwer 2 Joer a 9 Méint Prisong verurteelt. Den Deniz Yücel war net beim Urteel dobäi, hien ass aktuell net méi an der Tierkei.

Seng Verhaftung an och d'Zäit, déi en tëscht 2017 an 2018 an Untersuchungshaft war, hunn déi diplomatesch Bezéiungen tëscht Däitschland an der Tierkei zolidd belaascht.