Zënter 5 Méint elo scho sinn d'Duerchschnëttstemperaturen a Sibirien ëm 5 Grad Celsius méi héich, wéi soss. Fuerscher schloen Alarm.

Wéi en internationaalt Fuerscher-Team ënnersträicht, wier dës Hëtzt a Sibirien ouni de vum Mënsch-provozéierte Klimawandel "bal net méiglech".

Ouni de Klimawandel sinn esou waarm Periode just all 80.000 Joer méiglech, esou d'Fuerscher an enger Etüd, déi e Mëttwoch publizéiert gouf. Et wier elo héchsten Zäit fir ze handelen.

© RUSSIAN EMERGENCY MINISTRY / AFP

Et ass dann och déi éischte Kéier, dat een eenzegt Wiederphenomen eendeiteg mat der Äerderwiermung a Verbindung steet. Et ass kloer, dass hei d'CO2-Verschmotzung an der Atmosphär, esou eng Erwiermung ronn 600 Mol méi warscheinlech gemaach huet. Den Andrew Ciavarella vum brittesche Wiederdéngscht Met Office bezeechent d'Resultater als katastrophal an ass e weidere Beweis fir extrem Temperaturen, déi weltwäit z'erwaarde sinn. Elo scho ginn d'Resultater vun der Etüd als en elementar wichtege Beweis vum Klimawandel ugesinn.

Et gëtt drun erënnert, dass antëscht scho ronn 1,15 Milliounen Hektar Bësch a Flamen opgaange sinn a Millioune vun Tonnen CO2 an d'Atmosphär fräigesat goufen. D'Optaue vum Permafrascht-Buedem gehéiert zu de schwéiersten Ëmweltkatastrophen an der Regioun.

Fir d'Klimaziler vu Paräis nach z'erreechen, misste bis 2030 d'CO2-Emissioune vun elo un all Joers ëm 7,5% erofgoen.