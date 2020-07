Zu Paräis musse sech 3 Poliziste wéinst engem Virfall virum Eiffeltuerm veräntweren. En 42 Joer ale Mann war no engem Sträit mat de Beamten gestuerwen.

Eng 4. Polizistin gëllt als Kompliz, well si déi ganz Zeen gefilmt huet. D'Famill vum doudege Mann hat offiziell ugefrot, dass d'Poliziste sollen ugeklot ginn.

De Cédric Chouviat krut bei enger Kontroll nieft dem Eiffeltuerm Sträit mat de Polizisten. D'Beamte sollen de Mann op de Buedem gedréckt hunn, obwuel hien nach säin Motorradshelm unhat. Si sollen dobäi eng änlech Method benotzt hunn, wéi d'Polizisten am Fall vum George Floyd an den USA. Dem Bericht no hu si dem Mann de Keelkapp gebrach. Hien ass 2 Deeg drop am Spidol gestuerwen.

Am Video gesäit een, dass hie wärend Festnam "Stop" seet an de Poliziste probéiert matzedeelen, hie géing keng Loft méi kréien. D'Famill vum Mann gehäit de Beamte Mord vir. Zwee vun de Beschëllegten hunn uginn, si hätten de Mann net héieren, well ze vill Kaméidi op der Strooss war.

Et kann een vill Parallelle aus dem Fall vum George Floyd zéien. Och hien hat ausgesot keng Loft ze kréien, ouni datt d'Poliziste reagéiert hunn.

De franséischen Ex-Premier-Minister Christophe Castaner hat no de massiven Demonstratiounen am Juni decidéiert, sou Methoden vun der Police an Zukunft ze verbidden. Si bleiwen awer erlaabt bis alternativ Methode fonnt ginn.