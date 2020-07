Zu Saarburg war e Mëttwoch den Owend laang d'Gare gespaart, well an engem Zuch zwou Wallissen ouni Besëtzer fonnt goufen. Et hat een eng Bomm gefaart.

Een Zuchbegleeder huet d'Gepäck fonnt, bei enger Dier no bei der Entrée vun engem Waggon. Doropshi gouf den Zuch op der Gare zu Saarburg gestoppt an d'Passagéier goufen evakuéiert. Déi ganz Gare gouf ofgespaart, fir wann eng Bomm an de Wallisse wier.

D'Police gouf geruff an d'Hënn hunn d'Wallissen inspizéiert. Déi hu kee Sprengstoff fonnt an et huet sech erausgestallt, datt just privat Géigestänn am Gepäck waren.

D'Passagéier, déi aus Homburg Richtung Tréier ënnerwee waren, konnten du géint 20.13 nees eraklammen a weiderfueren. Duerch den Tëschefall ass den Zuchverkéier opgehale ginn. Elo muss nach ermëttelt ginn, wiem d'Wallisse gehéieren.