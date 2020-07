Et ass déi gréisst Iwwerschwemmung vum chinesesche Yangtze-Floss zanter Joerzéngten. Am Juni huet et ugefaangen a schonn 141 Leit sinn dout oder vermësst.

Plazeweis sti just nach d'Diech vun der Haiser aus dem bronge Waasser, Leit flüchten op Booter oder Bricolen, fir eng dréche Plaz ze fannen. Wéinst dem ville Reen am Juni an der Provënz Jiangxi sinn d'Dämm duerchgebrach an de Yangtze-Floss huet ganz Stied an Dierfer ewechgerappt. 15 Millioune Leit sinn eleng Ufank Juli evakuéiert ginn.

© AFP / Hector Retamal

Esou vill wéi dëst Joer huet et zanter 1961 net méi gereent, soen Experten. D'Waasser a méi wéi 400 Flëss an där Regioun a China ass ewell ze héich. All Joer kënnt et zu Iwwerschwemmungen, och wéinst dem saisonale Schmëlze vun de Gletscher am Tibet, ma esou schlëmm wéi elo war et scho laang net méi.

Iwwer 100.000 Zaldote rette Leit aus de Fluten a reparéieren Dämm, et ass awer nach keng direkt Léisung an Aussicht. Et solle souguer mëttlerweil nach méi Flëss drop an dru sinn, iwwerzetrieden.

© AFP/STR

Kritiker vun der Regierung soen, datt d'Iwwerschwemmungen ëmmer méi schlëmm ginn, well d'Waasser an d'Bauland schlecht geréiert ginn. Et hätt een an de leschte Joren ze vill Dämm fir d'Flëss schlecht verbaut.