D'Popularitéit vum amerikanesche President hëlt ëmmer méi of.

Den Donald J. Trump huet en Dënschdeg gesot, hien hätt an de Sondagen exzellent Zuelen a wollt domat seng Wieler berouegen. Ob d'Zuele wierklech sou berouegend si fir de 45. President vun den USA, dat ass eng aner Fro.

Keng 24 Stonnen no senger optimistescher Ausso huet hie säi Campagne-Chef Brad Parscale lizenzéiert an duerch de Bill Stepien ersat. Dëst beweist erëm den Ënnerscheed tëscht dem President senger Ried an der Realitéit. An der Reegel wiesselt ee Politiker wärend enger Walcampagne säin Manager, just am Fall, wou d'Walen net sou géinge lafe wéi geplangt. Virun allem, wann et just nach 111 Deeg si bis d'Walen, da muss et scho guer net gutt lafen.

An dat ass och de Fall fir den Donald Trump. An all den nationalen Ëmfroen läit hien hannert sengem Konkurrent Joe Biden. An enger Ëmfro vun der Quinnipiac University koum raus, dass hie ganzer 15 Prozenter hannert sengem Konkurrent géing leie mat 37 Prozent, déi den Trump wiele géingen an 53 Prozent de Biden. CNN no sinn et 55 Prozent fir de Biden an 41 Prozent fir den Trump. Souguer a Staate wéi Texas, Arizona an Georgia, déi meeschtens pro-Republikaner sinn, soll de Biden ganz kompetitiv ënnerwee sinn.

Alles weist drop hin, dass d'Republikaner dëst Joer mat enger historescher Defaite kéinte rechnen. Mä bis elo schéngt den amerikanesche President nach net bereet ze sinn, dëst wouerzehuelen.