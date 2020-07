Net mat Rieden, mä mat Fäischt a Waasserbommen hunn d'Deputéiert e Freideg am taiwanesche Parlament probéiert, ee Sträitpunkt auszediskutéieren.

Op eemol goufe Këschte mat Waasserbommen ausgepaakt op der Säit vun der Oppositiounspartei Kuomintang (KMT). D'Regierungspartei, d'Demokratesch Fortschrëttspartei DPP, war virbereet. Hir Deputéiert hu Reemäntel a Kartongsschëlder erausgeholl, fir sech géint d'Waasserbomme vun der KMT ze schützen.

Een Deputéierte vun der DPP gouf iwwerdeems gefilmt, wéi en engem Parlamentarier vun der KMT mat der Fauscht an d'Gesiicht schléit.

Hannergrond vum Sträit war ee Vott iwwer de Chef vun engem Kontrollorgan vun der Regierung. D'Plaz krut d'Chen Chu, eng bekannt Affekotin fir Mënscherechter. Nom Tëschefall mat de Waasserbomme gouf dunn awer gewielt, an d'Chen krut de Posten. D'Affekotin souz wärend der Regierung vun der aktueller Oppositiounspartei KMT 6 Joer laang am Prisong. Deemools war d'KMT déi eenzeg Partei un der Spëtzt.

Et ass méi rau am Parlament vun Taipeh, dëst war net deen éischte gewalttätegen Tëschefall: Et war schonn deen drëtten eleng an de leschten zwou Wochen. En Dënschdeg krut een Deputéierte vun der KMT an d'Gesicht geschnidden a koum mat de Wonnen an d'Spidol. Aner Deputéierter goufe méi liicht blesséiert.

Et kënnt ëmmer nees zu Chaos. Viru 4 Joer, wéi d'Präsidentin Tsai Ing-wen designéiert gouf, gouf et eng grouss Kläpperei, well d'Deputéierten iwwer d'Reformpolitik an d'Kierzung vun de Pensiounsgelder gestridden hunn.