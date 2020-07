E Sonndeg hat de Mann vun 31 Joer 4 Poliziste Waffen ofgeholl a si domat menacéiert. E Freideg den Owend koum d'Nouvelle vun der Interpellatioun.

Sechs Deeg laang war de Mann op der Flucht, e Freideg am spéiden Nomëtteg konnt d'Police en du schliisslech verhaften. Hie war leschte Sonndeg negativ opgefall, wéi hien zu Oppenau am Schwarzwald véier Poliziste Waffen ofgeholl, si domat menacéiert a sech schliisslech duerch d'Bascht gemaach huet.

An de Bëscher ronderëm d'Uertschaft Oppenau am Schwarzwald ware Spezialunitéiten, Helikopteren a Policehënn vun e Sonndeg un am Asaz, fir nom Verdächtegen ze sichen. E Freideg ass de Groussasaz op en Enn gaangen.