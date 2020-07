An der Belsch kënnt d'Regierung e Sonndeg mat Experte zesummen, fir sech ze beroden.

Et geet drëm, de Point ze maachen, iwwert d'Evolutioun vun der sanitärer Situatioun am Land. An där Entrevue gëtt dann och gekuckt, ob den nationale Sécherheetsrot éischter muss zesumme kommen, esou wéi de Jan Jambon, de flämesche Ministerpresident, dat gefuerdert hat.

De Sécherheetsrot sollt sech am Fong fir d'nächst den 23. Juli, also en Donneschde, gesinn. Zwee Deeg nom belschen Nationalfeierdag.