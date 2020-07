Ee pakistanescht Geriicht huet decidéiert, dass den einsamen a psychesch kranken Elefant den Zoo zu Islamabad däerf verloossen.

De Kaavan plënnert elo an een Naturschutzgebitt. Et ass am Kambodscha an ass 25.000 Hektar grouss, hunn d'Autoritéiten e Samschdeg matgedeelt. Do virdrun haten Déiereschützer an d'US-Poplegend Cher sech jorelaang fir de Kaavan agesat.

Schonns am Mee hat ee Geriicht zu Islamabad d'Fräiloossung vum Elefant ordonéiert an d'Autoritéiten no engem gëeegenten neien Doheem fir de Kaavan beoptraagt.

De Kaavan war 1985 am Alter vun engem Joer vu Sri Lanka an den Zoo am Pakistan bruecht ginn. Do huet en op engem klengen Terrain ouni Schied gelieft an dat zanter 2012 och eleng, deemools war seng Liewenspartnerin Saheli gestuerwen.

Well den Elefant ëmmer méi aggressiv ginn ass, ass en 2015 daagsiwwer stonnelaang festgekett ginn.

D'Geriicht hat am Mee och schonns d'Fräiloossung vun enger Dosen aneren Déieren ordonéiert. Dorënner Bieren, Léiwen, Vigel. Weider war et d'Opfuerderung un den Zoo, dass dëse seng Bedingunge verbessere soll.