Zanter 6 Auer eiser Zäit gëtt a Syrien en neit Parlament gewielt. Et gëtt sech eng kloer Victoire vum Baschar al-Assad senger Baath-Partei erwaart.

Seriö Oppositiounskandidate gëtt et net. Et sinn déi drëtt Walen zanter dem Ufank vum Biergerkrich virun 9 Joer an déi éischt, déi och a fréiere Rebellenhéichbuergen organiséiert ginn. Gewielt gëtt awer net iwwerall am Land, mä op 70% vum Territoire, dee vum Assad-Regime kontrolléiert gëtt.

E Samschdeg sinn zu Damaskus zwou Bommen explodéiert. Dobäi wier eng Persoun ëm d'Liewen an eng weider blesséiert ginn. D'Walen, déi fir Abrëll geplangt waren, ware wéinst der Corona-Pandemie schonn zwee Mol verréckelt ginn.