E Sonndeg den Owend um 23:58 Auer eiser Zäit gëtt fir eng drëtte Kéier probéiert, d'Mars-Missioun "Hoffnung" ze lancéieren.

Sollt d'Wieder dann dëst d'Kéier matspillen, wäert d'Rakéit vu der japanesche Weltraumstatioun starten. Enn Februar soll, wann alles no Plang leeft, d'Sonde ufänken, ronderëm de Mars ze dréinen. Si sol e ganzt Mars-Joer, also 687 Deeg, ronderëm de roude Planéit kreesen a Biller vun der Atmosphär an der meteorologescher Dynamik maachen. Nieft de Vereenegten Arabeschen Emirater plangen awer och d'USA a China an dësem Mount Mars-Missiounen, well d'Lag tëscht Äerd a Mars grad ideal sinn.