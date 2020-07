Enger Etüd no hätt Däitschland zanter 30 Joer systematesch géint eng EU-Richtlinn verstouss, déi de Verkaf vu Waffe reglementéiert.

De gemeinsame Standpunkt, deen all d'EU-Memberlänner akzeptéiert hunn, wat de Rüstungsexport ugeet, baséiert sech op aacht Krittären, dorënner, datt déi Länner, déi d'Waffe kafen, d'Mënscherechter an déi humanitär Rechter vum Vollek anhalen oder och, datt d'Länner sech fir d'Oprechterhale vum Fridden, de Sécherheet an der Stabilitéit an hirer Regioun asetzen.

Der Etüd no, déi d'Leibniz-Institut "Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung" an Optrag vu Greenpeace duerchgefouert huet, hätt eist Nopeschland awer am grousse Stil géint all dës Krittäre verstouss.

"Däitsch Waffen tauche systematesch a Krisegebidder an an den Hänn vun Diktatoren op" heescht et vu Greenpeace. Weider fuerdert d'Organisatioun, datt Däitschland e méi strengt Rüstungsgesetz, dat den Export an Drëttstaate verbitt, misst kréien.