An Israel goufe 1977 Fäll gemellt, also den héchste Wäert zanter dem Ufank vun der Pandemie.

Bei 2.000 ginn nees méi staark Restriktiounen agefouert. Am Ganzen ginn et am Hellege Land iwwert 54.000 Infizéierter.

De Gesondheetsministère publizéiert do och d'Donnéen vun de Clustere ganz detailléiert. 30 Prozent vun den Infektioune geschéien do am Educatiounsberäich, 17 Prozent op Evenementer an 14,5 Prozent bannent reliéise Communautéiten.

An Australien goufe bannent 24 Stonne 500 Fäll gemellt. De Gros dovunner am Staat Victoria, dee scho komplett vum Rescht vum Land isoléiert ass.