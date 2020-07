Bis elo war se nëmmen an den ëffentleche Verkéiersmëttelen obligatoresch.

Mä lo ass se a Geschäfter, Banken an all aner ëffentlech Gebaier, wou d'Distanz net agehale ka ginn, obligatoresch. Wie sech net drun hält, riskéiert eng Geldstrof vun 135 Euro.

De franséische Gesondheetsminister Olivier Véran schwätzt vu "beonrouegend Zeechen, déi drop hiweisen, dass d'Epidemie kéint zeréckkommen". Tëscht 400 a 500 Infektiounsgebidder géing et erëm mëttlerweil a Frankräich ginn, zemools un den däitsche Grenzregiounen an an der Bretagne.

De Reproduktiounstaux läit zanter Ufanks Juli bei 1,2. Dat heescht, dass all infizéierte Mënsch méi ewéi eng aner Persoun ustécht.

E Sonnden huet de franséische Premier un d'Responsabilitéit vun de Bierger appelléiert. D'Virologe fäerten, dass wärend de Vakanzen d'Leit sech manner un d'Schutzmoossnamen halen a sou de Virus méi einfach kéint verbreet ginn.

Frankräich ass mat méi ewéi 30.000 Doudegen ee vun de meescht betraffene Länner an Europa.