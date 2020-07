4 weider Persounen aus dem selwechte Gefier goufe schwéier blesséiert. Dobäi handelt et sech ëm 3 Erwuessener an 1 Kand.

Den Auto war bei Albon, nërdlech vun der Stad Valence op der A7 vun der Strooss ofkomm, huet sech iwwerschlo an huet Feier gefaangen. Et ass an engem Feld um Daach leie bliwwen.

Drôme : cinq enfants meurent dans un grave accident de la route sur l'A7 à hauteur d'Albonhttps://t.co/y2a2Pg7A8I pic.twitter.com/io1qqicJ8Q — franceinfo (@franceinfo) July 20, 2020

Éischten Zeienaussoen no hätt et esou ausgesinn, wéi wann d'Bremse versot hätten. 5 Kanner am Alter tëscht 3 a 14 Joer si beim Accident ëm d'Liewe komm.

Vive émotion suite au terrible accident survenu sur l’A7, dans la Drôme.

Mes premières pensées vont aux familles des victimes et aux blessés.

Merci aux forces de secours qui sont mobilisées.

Avec @Djebbari_JB, nous nous rendons immédiatement sur place. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) July 20, 2020

Déi 9 Persounen am Gefier hunn all der selwechter Famill ugehéiert a koumen aus der Regioun ronderëm Lyon.