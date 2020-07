An der Géigend vun der italienesche Insel Sizilien kämpft e Pottwal ëm d'Iwwerliewen. Dat risegt Weibchen huet sech an engem illegale Fëschernetz verfaang.

Zanter dem Weekend probéiert déi italienesch Garde Côte zesumme mat Biologen an anere Leit, dat ronn 10 Meter laangt Déier ze befreien. An engem Video gesäit een, wéi Daucher versichen Deeler vum Netz mat engem Messer ze zerschneiden. Well d'Déier awer därmoossen ängschtlech an nervös wier - och wéinst senger Gréisst - haten d'Retter immens Schwieregkeeten.

E groussen Deel vum Netz hätt ee lasskritt, et wieren awer nach Stécker lasszeschneiden. Eng Boje mat enger Luucht konnt wéi geplangt um Schwanz vum Wal befestegt ginn, fir dem Déier och am Däischteren nach hannendrun ze kommen. E Sonndeg huet d'Rettungsaktioun dunn awer missen ofgebrach ginn, zanterhier hätt een d'Déier aus den Ae verluer.

Vu Greenpeace heescht et, et wier wuel onwarscheinlech, dass d'Weibchen iwwerlieft. De Wal wier blesséiert an iwwerustrengt. Et wier dem Déier och net méiglech richteg ze dauchen an ze joen.

Pottwale kommen a ville Weltmierer vir a kënnen a grouss Déiften erofdauchen. Si ernäre sech an der Haaptsaach vun Tëntefësch a Calamaren. Besonnesch an de leschte Méint wiere vill Wale bei de Lipareschen Inselen ronderëm Sizilien gesi ginn.

Viru ronn 3 Wochen hat sech schonn e männlecht Déier an engem Netz verfaang, konnt awer relativ séier befreit ginn.

Fëscher an Italien benotzen zum Deel nach ëmmer déi sougenannte Spadara-Netzer, obschonn se zanter laangem verbuede sinn. Et handelt sech ëm eng Aart Dreif-Netzer, déi zum Deel riseg kënne sinn. Waler, Haien a Mieres-Schildkröte gesinn déi grouss Masche vun dësen Netzer net, verfänke sech dran an hunn dacks e laangen a qualvollen Dout.