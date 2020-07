Hire Liewensraum géif duerch d'Äerderwärmung verschwannen. Si géifen och ëmmer manner ze friesse fannen.

Dat weist eng rezent Etüd aus der Zeitung "Nature Climate Change". Am Joer 2100 wieren Äisbieren dann nëmmen nach am Zoo ze fannen.

Dat se net méi genuch z'iessen kréie wier een Däiwelskrees, well si wéinst dem Honger keng Energie méi hätte, fir weider Fudder ze fannen. Dat géing sech a verschiddene Regioune bestätegen. Well d'Äis um Nordpol schmëlzt hunn d'Biere manner Zäit, fir op d'Juegd ze goen a géingen dowéinst méi dënn ginn. Dowéinst géingen d'Déiere méi schlecht de Wanter iwwerstoen. Vun deenen 13 verschidde Gruppen déi analyséiert goufen, sollen der 12 keng 80 Joer laang iwwerliewen.

An der Arktis klëmmt, wéinst der Äerderwiermung, d'Temperatur duebel sou séier wéi soss iwwerall op der Welt.

Et ginn just nach ronn 25.000 Äisbieren déi fräi an der Natur liewen.