Am Norde vun Nigeria gouf et e grujelegt Attentat op enger Hochzäit, bei deem 18 Mënsche gestuerwen, an 30 Leit blesséiert goufen.

D'Terrorattack gouf nach net revendiquéiert. An der Regioun kënnt et awer ëmmer nees zu Gewalt tëscht Chrëschten a Moslemen. Dat hei war eng chrëschtlech Hochzäit.