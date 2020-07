Dat an iwwer 200 Stied am Land. Zu San Francisco wieren et zum Beispill 1.500 Conciergen gewiescht.

Beim "Strike for Black Lives" hunn Aarbechter am ganze Land an aus de verschiddenste Secteuren fir eng gewëssen Zäit hir Aarbecht néiergeluecht. Domadder wëll een en Zeeche géint Diskriminéierung vu Minoritéite setzen.

Ënner anerem an de Bundesstaaten New York, New Jersey a Connecticut hätten eng 6.000 Infirmieren a Fleeger aus 85 Altersheemer hir Aarbecht néiergeluecht.

Virum "Trump International Hotel" zu New York haten dann nach eng 100 Demonstrante gefuerdert, datt ee Leit, déi vun der Corona-Kris wirtschaftlech getraff goufen, per Gesetz géif Hëllef garantéieren. En Entworf, deen dat virgesäit, gouf am Representantenhaus, wou d'Demokraten d'Majoritéit hunn, schonn am Mee ugeholl, hänkt awer aktuell a vun de Republikaner dominéierte Senat fest.