D'Bar Refaeli gehéiert zu engem vun de beschtbezuelte Models weltwäit. Elo gouf dat israelescht Topmodel wéinst Steierhannerzéiung verurteelt.

An hirer Heemecht muss dat 35 Joer aalt Model eng Geldstrof vun ëmgerechent 640.000 Euro bezuelen, souwéi Steieren nobezuelen. Dat huet e Geriicht zu Tel Aviv e Méindeg decidéiert. Donieft gouf d'Bar Refaeli nach zu 9 Méint sozialer Aarbecht verurteelt.

D'Urteel baséiert op en Accord, deen d'Refaeli an hir Mamm mam Parquet ausgehandelt hunn. Deemno hu béid Frae sech schëlleg bekannt. Och dem Model hir Mamm ass wéinst Steierhannerzéiung verurteelt ginn. Si krut eng Prisongsstrof vu 16 Méint a krut eng Strof vun ëmgerechent 640.000 Euro a Steieren nobezuelen.

D'Bar Refaeli an hir Mamm hate behaapt, hire Wunnsëtz am Ausland ze hunn, fir sou d'Finanzamt z'ëmgoen. Béid Frae waren am Kader vun den Ermëttlungen 2015 festgeholl ginn.