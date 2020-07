Dat ass de gréisste Sprong bannent engem Dag zanter der Grënnung vum "Milliardärsindex", am Joer 2012 vun der Agence Bloomberg.

Den Amazon-Chef hätt elo am ganzen 189 Milliarden Dollar a bleift domat de räichste Mann vun der Welt.

De Grond dofir ass, dass de Jeff Bezos Haaptaktionär bei Amazon ass an déi e Méinden ëm 8 Prozenter an d'Luucht gaange sinn. Am ganze sinn d'Amazon-Aktien dëst Joer ëm 73 Prozent geklommen.

De Mark Zuckerberg, Haaptaktionär vu Facebook ass dëst Joer ëm 15 Milliarden Dollar méi räich ginn.