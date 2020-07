An Italien an an der Schwäiz goufen am Ganze 75 Leit verhaft. Et goufe Bienen am Wäert vun 169 Milliounen € saiséiert.

Op italienescher Säit ware 700 Polizisten am Asaz. Dem Schwäizer Parquet no goufen op Schwäizer Territoire och Waffen a Munitioun sécher gestalt.