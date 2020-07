A senger Ried fir de belschen Nationalfeierdag um Dënschdeg huet de belsche Kinnek iwwer d'Zesummenhalen a Krisenzäite geschwat.

Et bräicht een elo an der Covid-Kris wéi an der ekonomescher Kris dréngend eng stabil Regierung, déi dem Land de Wee ka weisen.

Um 21. Juli goufen et déi traditionell Feierlechkeeten déi Kéier mat 3 Minutten Gedenken un d'Affer vun der Coronakris.

Bonne #FêteNationale ! 🇧🇪 Un #21juillet commence traditionnellement par le Te Deum. Conditions particulières cette année. Dans la cathédrale des Saints Michel-et-Gudule, nous avons respecté trois minutes de silence en hommage aux victimes du covid-19. Moment chargé d’émotion. pic.twitter.com/sJugkodbGM — Sophie Wilmès (@Sophie_Wilmes) July 21, 2020

De franséische President huet eng Stonn virum Deal um EU-Sommet dëse Message fir dat belscht Vollek op d'Twitter gesat.