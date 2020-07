Bannent de leschten 10 Joer ass Afrika den neie Brennpunkt ginn an huet Südamerika a puncto Ofholzung iwwerholl.

An engem Rapport hunn Experte vun der FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) Zuelen iwwert de weltwäite Bëschbestand publizéiert.

Am vergaangene Joerzéngt sinn an Afrika pro Joer ronn 3,9 Milliounen Hektar Bëschfläch verluere gaangen, a Südamerika waren et an deem selwechten Zäitraum 2,6 Milliounen Hektar.

Als Grond fir d'Ofholzung ginn den extreme Wuesstem vun der Populatioun genannt an déi kleng Baueren, déi grouss Flächen als Existenzgrondlag brauchen.

Weider geet aus dem Rapport ervir, dass iwwer 90 Prozent vun de Beem an den Tropen ofgeholzt ginn.