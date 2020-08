Den australesche Bundesstaat Victoria huet wéinst de ville Verstéiss géint d'Quarantän-Moossname fir Infizéierter d'Strofe missen erhéijen.

Et wier absolut inakzeptabel, dass bei Iwwerpréiwunge ronn 800 Infizéierter - an domat all 4. - net doheem wier, sou den Daniel Andrews, Regierungschef vum Bundesstaat an Australien. Besonnesch a Victoria hunn d'Autoritéiten an de leschte Wochen nees däitlech méi Neiinfektioune registréiert.

Vun elo u musse Corona-Infizéierter, wa si eng zweete Kéier géint d'Quarantän-Reegele verstoussen, mat Strofe vun 5.000 australeschen Dollar - ëmgerechent 3.000 Euro - rechnen. Bis ewell waren et 1.652 australesch Dollar. Déi eenzeg Ausnam wiere medezinesch Noutfäll.

Bei schwéiere Verstéiss musse sech déi Concernéiert souguer viru Geriicht veräntwerten, sou nach den Andrews. An deem Fall blitt engem dann eng Strof vu bis zu 20.000 australesch Dollar. A Melbourne solle 500 Zaldoten den Autoritéiten elo bei der Iwwerpréiwung vun de Quarantän-Bestëmmungen ënnerstëtzen. Do gëllt den Ament eng Ausgangsspär an der Nuecht an d'Maskeflicht, donieft musse vill Butteker hir Dieren zouloossen.

Am Bundesstaat Victoria goufen iwwer 12.000 vun den am Ganzen 19.000 Corona-Infektiounen an Australien nogewisen. 232 Mënschen sinn un de Suitte gestuerwen.