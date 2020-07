An engem Video, dee vum Souhaila Saidi an de soziale Medien gedeelt gouf, gesäit ee ganz kloer, wéi d'Leit bei Grenobel zwee Kanner virum verbrenne retten.

Déi zwee Kanner am Alter vun 3 an 10 Joer hu sech en Dënschdeg misste virun engem Feier retten, andeem si aus dem drëtte Stack quasi gespronge sinn. Ënnen huet eng Partie Erwuessener gewaart, déi si opgefaangen hunn.

Um Video gesäit ee schwaarzen Damp, deen aus der Wunneng kënnt an e Kand, dat knapp ënnert der Fënster hänkt. Ugehale gëtt den 3 Joer ale Jong vu sengem 10 Joer ale Brudder, deen en du lassléist. Et héiert een dat panescht Jäize vun de Leit, ma et geet gutt aus. Eng Grupp Erwuessener, déi ënne stoungen, fänken de klenge Jong op. Kuerz drop sprengt dann och de méi grousse Bouf aus dem drëtte Stack. Och hie kann opgefaange ginn.

Wéi d'Pompjeeën dem "Dauphine libéré" erzielt hunn, hätten d'Kanner wéi duerch e Wonner ouni Blessuren iwwerlieft, ma 2 Persounen, déi se opgefaangen hunn, koumen eben dowéinst mat Bréch an d'Spidol.

17 weider Persoune waren am Gebai, wéi et gebrannt huet. 10 vun hinne koumen an d'Spidol.

De Buergermeeschter vu Grenobel Éric Piolle huet de Leit aus dem grenobeler Quartier Villeneuve fir hir "heldenhaft Rettung" vun de Kanner via sozial Medie gratuléiert a Merci gesot.