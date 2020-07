Den US-amerikaneschen Ausseministère huet d'chinesescht Konsulat zu Houston am Texas zougemaach.

Dat nodeems Mataarbechter vum Konsulat gefilmt goufen, wéi si an engem Bannenhaff Dokumenter a Poubelle verbrannt hunn. Et géing drëms goen, amerikanesch privat Informatiounen ze schützen, sou d'Amerikaner. Hannergrond si Virwërf, datt China géing US-Laboen, déi un engem Covid-Impfstoff schaffen, hacken an ausspionéieren.

De chineseschen Ausseministère sot, d'Decisioun vun den USA wier "skandaléis a net justifiéiert".