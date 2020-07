Statistesch gesinn, steet Lëtzebuerg nach zimmlech gutt do, dat am Verglach mat villen anere Länner op der Welt.

Op Grafike vum Site OurWorldInData, déi sech op Statistike vun globale Problematike befaasst an un d'Oxford University affiliéiert ass, kritt een en aneren Abléck vun der Situatioun vun der Pandemie.

Op dem éischte Grafik gesäit een d'Situatioun proportionell zu den Tester, déi gemaach ginn pro 1 Millioun Awunner, wéi vill Tester gemaach ginn a wéi vill dovunner positiv ausfalen. Déi diagonal Linne sinn de Ratio vun de positiv geteste Leit. Dëst bedeit, datt zum Beispill bei engem Ratio vun 50 Prozent, all zweeten Test, dee gemaach gëtt, positiv ausfält. Um éischte Grafik gesäit een zum Beispill, dass Mexiko a Bolivien Allenzwee iwwert 50 Prozent leien. Mexiko huet an der Moyenne 72 Tester pro 1 Millioun Leit, dovunner falen der 49 positiv aus. Dat Ganzt hänkt natierlech mat der Zuel vun den Tester, déi all eenzelt Land duerchféiert, enk zesummen.

Et gesäit een och, dass Länner wéi Frankräich, Holland oder d'Schwäiz ee méi héije Ratio hunn, ewéi Lëtzebuerg. Dat ass, well quasi kee Land op der Welt esou vill Tester mécht wéi Lëtzebuerg. De Grand-Duché hat en Dënschdeg vun 9.027 Tester der 86 positiv.

Net nëmmen ass Lëtzebuerg wäit virun anere Länner, wat testen ugeet, Lëtzebuerg ass souguer wäit virun de Länner, déi am meeschten testen, wéi zum Beispill d'USA, Russland, Groussbritannien an Australien. Den 19. Juli huet Lëtzebuerg zum Beispill pro 1.000 Leit der 15 getest, géint 2 an den USA. Dat erméiglecht dem Grand-Duché, vill méi Mesurë kënnen ze huelen an de Virus besser an de Grëff ze kréien, well ee vill méi d'Iwwersiicht kann halen, wéi aner Länner. Wann een do d'Beispill vun Mexiko hëlt, gesäit een, dass vun 1.000 Leit der just 0.08 getest ginn. Mexiko huet déi lescht Woch 44.769 nei Fäll gezielt.

Obwuel Lëtzebuerg esou vill Tester mécht, ass de Ratio zimmlech niddreg, wat wéist, dass de Virus bei eis manner present ass, wéi a villen anere Länner, och wann et dacks net esou eriwwerkënnt.