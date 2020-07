10 Joer dauert schonn de Sträit tëscht de Schockelasmarke Milka a Ritter Sport.

Den däitsche Bundesgerichtshof huet decidéiert, datt just de Schockela vun der Mark Ritter Sport dierf quadratesch sinn. Milka huet géint Ritter Sport geklot a verluer. Schockela vun anere Marken duerfen net quadratesch sinn, mee mussen eng aner Form hunn.

D'Firma Alfred Ritter GmbH & Co. KG bei Stuttgart hunn an den 1990er d'Form schütze gelooss. Domadder war Milka awer net averstanen an huet an de leschten 10 Joer dogéint geklot. 2018 huet schonn dat däitscht Patent-Geriicht decidéiert, datt Ritter Sport d'Mark behalen dierf. Deemools wollt Milka dëst net akzeptéieren, huet sech fir d'zweet gewiert an huet elo fir d'zweet verluer.

Elo heescht et also ganz offiziell nëmmen an engem Slogan: "Quadratisch. Praktisch. Gut."