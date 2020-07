De Bruno D. gouf 75 Joer nom Zweete Weltkrich fir Bäihëllef zum Mord vun op d'mannst 5.232 Mënschen ugeklot. En Donneschdeg de Moie gouf hie verurteelt.

Dat vum Geriicht vun Hamburg fir 2 Joer Jugendprisong mat Sursis. Den elo 93 Joer ale Mann war 1944 an 1945 als Jugendleche Guardien am Konzentratiounslager Stutthof. Deemools hat hie 17 bis 18 Joer. Direkt Morde waren net am Prozess am Gespréich, mä Bäihëllef zum Mord bei 5.232 Persounen a versichte Mord. Den Ugekloten hat op Tierm Wuecht gehalen.

Am KZ Stutthof bei Danzig goufen iwwer honnertdausend Leit vun der SS gefaange gehalen, am Lager mat ënner anerem enger Gaskummer. Ronn 65.000 si gestuerwen.

De Bruno D. huet sech viru Geriicht entschëllegt. Esou eppes dierft sech "ni méi" widderhuelen, sou den Ugekloten. Hien huet och betount, datt hien net fräiwëlleg an d'Konzentratiounslager gaangen ass, mä datt hien dohinner ofkommandéiert gouf. Hien hätt net kënnen nee soen.